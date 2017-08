Meteo, caldo rovente: ecco le città da bollino rosso tra oggi e domani

La quinta ondata di calore africano continua a mettere a dura prova l’Italia. Il ministero della Salute, sulla base delle ultime previsioni meteorologiche, ha stilato un elenco delle 16 città più a rischio tra oggi e domani. Le temperature saliranno in molti comuni al di sopra dei 40 gradi e le fasce più deboli della popolazione, come i malati, gli anziani e i bambini, dovranno prestare maggiore attenzione nell’esporsi al sole. Tra le città più calde Bologna, Firenze, Alghero e Roma. Tra i capoluoghi, Ferrara conquista il record della temperatura percepita: 46 gradi alle 18, secondo i rilievi dell’Aeronautica Militare, seppure il termometro segnava 35 gradi. Altro record assoluto per Capo San Lorenzo, in Sardegna, con 49 gradi percepiti alle ore 16 e temperatura reale di 33 gradi.

La lista delle città con il bollino rosso per oggi, martedì 1 agosto 2017: Roma, Frosinone, Pescara e Campobasso.

La lista delle città con il bollino rosso per la giornata di mercoledì 2 agosto 2017: Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti e Viterbo.

Secondo le ultime previsioni, la nuova ondata di caldo potrebbe caratterizzarsi come quella più lunga, con le temperature più elevate per circa 7-10 giorni.

Come prevenire i rischi di salute derivanti dal forte caldo? Il ministero della Salute ha pubblicato un opuscolo su come affrontare il super caldo estivo. Un utile vadevecum volto a ridurre l’esposizione alle alte temperature e ridurre così i rischi derivanti dal forte caldo nei bambini, negli adulti, negli anziani e soprattutto nelle persone più a rischio come i soggetti con problemi di salute, quanti assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli.

(Foto: abruzzo24ore.tv)