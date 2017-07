Meteo, Caronte ha le ore contate: arrivano fresco e temporali sull’Italia

Il caldo e la siccità stanno mettendo a dura prova il nostro Paese ma c’è finalmente una buona notizia sul fronte meteorologico. La quarta ondata di caldo procurata dall’alta pressione africana, si ritirerà in questo inizio settimana a ovest, favorendo il passaggio sull’Italia delle fresche e umide correnti atlantiche. Saranno queste correnti a determinare la fine della quarta ondata di caldo e a far respirare il nostro Paese, almeno fino all’arrivo, tra qualche giorno, della quinta ondata di calore.

Il fresco arriva dal Nord: le prime ad essere interessate dal rinnovamento climatico sono state le regioni del Nord Italia. Già da ieri sera le correnti d’aria più fresca hanno raggiunto il settentrione e da oggi piogge e temporali interesseranno prima l’arco alpino e l’alto Piemonte, e poi, nel corso della giornata, le pianure lombarde e il Triveneto. Verso sera sarà la volta dell’Emilia Romagna. Notevole il calo termico: si perderanno già oggi 5/7° al Nordovest con massime sui 26/27 gradi.

Centro Italia: più interessate le regioni adriatiche, caldo su estremo Sud e Sardegna. Per quanto riguarda il Centro Italia, a causa di una circolazione di aria fresca e instabile che si svilupperà tra i Balcani e l’Adriatico, sono previste nella giornata di martedì rovesci e temporali tra l’Appennino e il versante adriatico. Questi fenomeni potranno estendersi localmente alle aree interne dell’Umbria, del Lazio e della Campania. La costa tirrenica sarà meno coinvolta dal maltempo così come il Sud Italia. Su Sardegna ed estremo sud continuerà a farla da padrone il sole. Le temperature sul versante adriatico scenderanno fino a 10 gradi in meno con massime sui 23/25 gradi e sulle altre regioni si attesteranno tra i 28 e i 30 gradi.

Il caldo ritorna da giovedì ma con temperature che si attesteranno su valori rientranti nelle medie del periodo e senza la temibile afa. Il caldo aumenterà nel fine settimana e, forse, saluteremo l’ultimo giorno di luglio con l’arrivo della quinta ondata di calore.

(Foto: www.3bmeteo.com)