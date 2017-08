Meteo: di nuovo caldo sull’Italia, peggiora nel fine settimana

Caldo nella norma fino a venerdì, poi nuova perturbazione a Nord e Centro Italia. L’alta pressione continuerà a rimanere stabile sul nostro Paese fino a venerdì, portando tempo soleggiato e caldo non intenso come quello percepito durante l’ultima ondata di calore. Le temperature subiranno un graduale aumento a partire dalla Sardegna, con i valori massimi che si porteranno quasi ovunque tra i 30 e i 35 gradi. Possibile qualche picco fino a 36-37 gradi in Emilia Romagna, a Bologna, e nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna. Non farà meno caldo in città quali Napoli, Roma, Firenze, Milano, Trieste dove si potranno raggiungere valori massimi tra i 33 e i 36 gradi.

Le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo vedono un peggioramento del tempo a partire dal Nord, in estensione poi al Centro Italia: “Questa nuova fase calda dovrebbe durare poco e interrompersi gradualmente già nel corso del fine settimana, quando è probabile l’irruzione sull’Italia di correnti più fresche”. Una perturbazione associata a rovesci o temporali raggiungerà le Alpi alla fine di venerdì e si estenderà alle pianure del Nord, soprattutto tra la Lombardia orientale e il Nordest, con relativo calo termico. Nel corso del fine settimana sarà coinvolto anche il Centrosud, soprattutto il versante adriatico, con conseguente calo delle temperature.

(Foto: Area Picnic)