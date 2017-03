Meteo festa della donna: in arrivo maltempo sull’Italia

Festa della donna bagnata, festa della donna fortunata? Le previsioni meteo per i prossimi giorni non promettono nulla di buono. Un nuovo peggioramento sta interessando già in queste ore il Nord Ovest dell’Italia e sta raggiungendo in queste ore le nostre coste occidentali.

Previsioni meteo per mercoledì 8 marzo. In occasione della festa della donna è previsto un peggioramento del tempo al Centro e al Sud Italia con forti venti e piogge. Nella giornata di mercoledì, secondo il sito ilmeteo.it, “assisteremo ad un graduale allontanamento della depressione sullo Ionio, i venti si disporranno da nord-est, con nuvole e precipitazioni su medio Adriatico e Sud. Sul medio Adriatico i fenomeni saranno in rapido esaurimento, mentre al Sud avremo ancora il rischio di piogge e rovesci localmente intensi (…) Nel pomeriggio su Salento, Calabria e Sicilia fenomeni anche localmente intensi con lento esaurimento anche in queste zone tra la sera e la notte”. Tempo soleggiato al Nord, enlle Marche, sulle regioni del Tirreno centrale. La neve è prevista a quota 800-900 metri su Abruzzo e Molise, dai 1000-1300 metri su Appennino meridionale, rilievi siciliani compresi.

Il miglioramento del tempo è previsto dalla giornata di giovedì e a seguire fino al weekend grazie alla rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre. Il sole e le temperature miti torneranno a splendere su tutto il Paese e venerdì 10 si toccheranno anche i +21+22 gradi al Centro e al Centro Nord.

(Foto: NTA Calabria)