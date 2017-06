Meteo fine settimana Italia: arriva il caldo di Giuda

Tempesta estiva conlusa: il tempo torna stabile e caldo. Grazie all’alta pressione dell’anticiclone Scipione il clima sta tornando più stabile. I prossimi tre giorni, secondo le previsioni del sito web ilmeteo.it, saranno caratterizzati da un tempo più stabile e caldo. L’alta pressione subtropicale sarà protagonista su tutta la penisola fino a venerdì 9 giugno. E nel fine settimana il caldo si intensificherà a causa dell’arrivo di Giuda, rovente anticiclone proveniente dall’Africa, responsabile di un ulteriore innalzamento delle temperature.

Dal fine settimana arriva la prima ondata di caldo. L’anticiclone africano farà sentire i suoi effetti sull’Italia fino a metà mese. Dal fine settimana del 10-11 giugno e per i cinque giorni successivi si preannunciano temperature elevate, con valori massimi che raggiungeranno anche i 38 gradi al Nord Italia e fino a 37 gradi al Centro. Il bel tempo e il caldo afoso si faranno sentire su tutto il paese nella giornata di domenica e di certo gli italiani ne approfitteranno per dedicarsi a passeggiate fuori porta, escursioni in montagna o per prendere il sole al mare.

Dopo il 15 giugno torna il maltempo? Attenzione però ai giorni successivi al 15 giugno: forse una perturbazione rischierà di mettere in crisi l’anticiclone Giuda. Secondo i meteorologi, a risentire di questa nuova fase di maltempo, potrebbero essere le zone centro-settentrionali della penisola, con rischio maggiore di temporali da Ovest. Le regioni meridionali potrebbero avere dei fenomeni temporalaschi limitati all’area appenninica.

