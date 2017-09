Meteo fine settimana: sabato residuo maltempo al Sud, stabile al Centronord

Il mese di settembre si conclude dal punto di vista climatico con un’Italia divisa in due: al Sud ancora maltempo, soprattutto su Puglia, Calabria e Sicilia mentre al Nord e gran parte del Centro prosegue la fase di tempo stabile.

Previsioni per sabato 30. Al Sud si prospetta un’altra giornata con tempo instabile, con rischio piogge e temporali su Salento, Calabria e Sicilia orientale. Sulle altre zone d’Italia sereno ma “con nubi in rapido aumento sulle Alpi, e tra pomeriggio e sera, anche in tutto il nordovest, con piogge sparse sulle zone montuose”. Le temperature caleranno lievemente al Nord.

Previsioni per domenica 1 ottobre. La giornata di domenica vede l’attenuazione del maltempo all’estremo Sud, con “qualche innocuo passaggio nuvoloso sulle regioni centrali e sulla Sicilia”. Al Nord e in Sardegna “si conferma un significativo aumento della nuvolosità con poche piogge limitate alle zone alpine”.

(Fonte: www.meteo.it)

(Foto: www.meteo.it)