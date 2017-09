Meteo: in arrivo piogge a Nordest, Emilia e Centrosud

Clima fresco e temperature di 5-6 gradi sotto le medie del periodo. Le previsioni per oggi, martedì 7 settembre 2017, vedono la presenza di piogge al Nordest, in Emilia Romagna e al Centrosud. Le temperature scenderanno in molte regioni di 4-5 gradi sotto le medie stagionali. Il tempo si manterrà prevalentemente buono al Nordovest e sulla Sardegna, dove sono previsti solo alcuni annuvolamenti nelle ore pomeridiane.

Martedì, secondo le ultime previsioni del sito www.meteo.it, arriveranno “nel corso del giorno piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Venezie, Emilia, Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia, Calabria Tirrenica e rilievi della Sicilia, con la possibilità di piogge a tratti intense soprattutto su Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Marche e Umbria; nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1400-1600 metri”. Le temperature massime caleranno al Nordest, al Centro, su Campania e Sardegna, in lieve rialzo al Nordovest.

Nella giornata di mercoledì il tempo si manterrà in prevalenza bello al Nordovest e Toscana mentre sarà nuvoloso sul resto d’Italia “anche se non mancheranno le temporanee schiarite: nel corso del giorno ancora rovesci e temporali qua e là su Marche, Abruzzo, Molise e regioni meridionali”. Le temperature massime previste in rialzo al Nord e Toscana mentre in ulteriore sensibile calo sulle regioni centrali adriatiche e Sud Italia.

(Fonte: www.meteo.it)

(Foto: meteo.it)