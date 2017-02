Meteo inizio marzo: veloce perturbazione frena la primavera

Manca ormai poco all’avvio della Primavera, sebbene il mese di febbraio sia stato piuttosto mite dal punto di vista climatico. Secondo le previsioni elaborate da Edoardo Ferrara del sito 3bmeteo.com, la primavera subirà una breve pausa a causa del maltempo che a breve imperverserà su parte dell’Italia. Una perturbazione atlantica sta per raggiungere il nostro Paese e porterà con sé piogge e rovesci in maggior misura al Nord e sulle regioni tirreniche.

Da lunedì peggioramento su Nord e alta Toscana: “la fase clou è attesa martedì con piogge talora abbondanti in particolare a ridosso di Alpi, Prealpi, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante e alta Toscana: su queste zone non sono infatti da escludersi punte anche di oltre 50-60mm”. Sulla Pianura Padana le piogge saranno meno intense “per quanto saranno possibili locali fenomeni, mentre in serata non escludiamo qualche temporale sul Nordest e la Toscana”. Il maltempo arriverà a fine giornata anche sulle regioni del Centro con “nubi e piogge sparse”. Al Sud permarrà invece una condizione di tempo “tranquillo”.

Torna la neve sulle Alpi. È questa la notizia che entusiasmerà certamente gli amanti della neve e dello sci alpino: “L’evento più rilevante di questo peggioramento riguarda senza dubbio il ritorno di nevicate finalmente significative sulle Alpi – prosegue Edoardo Ferrara del sito 3bmeteo.com. Nevicherà mediamente oltre i 1000-1500m, ma a tratti a quote inferiori in particolare su Alto Adige e Dolomiti. Neve anche copiosa in particolare sulle Alpi centro-orientali e sulle confinali valdostane, mentre i versanti padani delle Alpi piemontesi vedranno poco o nulla: previsti accumuli fino ad oltre mezzo metro dai 1500-1600m di quota, fino a 70-80cm intorno ai 2000m in particolare su Orobie, Alpi Giulie”.

(Foto: Ilmeteo.it)