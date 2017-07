Meteo Italia 10/14 luglio 2017: Caronte al centro-sud e temporali al Nord

Domenica tra caldo infuocato al Sud e temporali al Nord. L’Italia di questi ultimi giorni ci rimanda la cartolina di un Paese ancora una volta diviso tra un nord interessato da temporali ed un centro-sud baciato dal sole e dal caldo afoso dell’anticiclone Caronte. Come sarà il tempo in questo inizio settimana?

Il Sud Italia continuerà ad essere interessato dall’alta pressione africana di Caronte mentre i temporali diverranno più frequenti sull’arco alpino, prealpino e localmente sulle medio-alte pianure del Triveneto. Il caldo si farà sentire maggiormente al Sud della Penisola e sulla pianura Padana centro-orientale.

La fine di Caronte Venerdì 14. Dal 13 al 15 luglio l’aria sarà rinfrescata da venti settentrionali, nonostante il tempo si presenterà ancora soleggiato. Venerdì 14, però, una perturbazione arriverà al Nord e si porterà poi anche sulle regioni centrali e meridionali con temporali, nubifragi e grandinate. Tutta la Penisola sarà interessata da un calo delle temperature di 5/8 gradi. Le temperature si manterranno sopra la media fino a mercoledì 12.

Previsioni a parte, c’è da pensare che il caldo di certo non si fermerà così presto e che, invece, continuerà ad interessarci ancora per molto tempo. In fondo, siamo soltanto al primo mese d’estatee chissà quante altre sorprese infuocate ci riserverà la bella stagione.

(Fonte: ilmeteo.it)

(Foto: Notizie.it)