Meteo Italia 3-8 aprile: clima instabile tra sole e pioggia

Una settimana all’insegna dell’instabilità. L’Italia sarà in balia di un clima molto instabile tra oggi e sabato 8 aprile. Una forte instabilità, tipica del periodo primaverile, caratterizzerà il tempo con rovesci e temporali su tutte le regioni centro-meridionali. Il sole sarà protagonista sulla Toscana e gran parte della Sardegna.

Previsioni per la settimana dal 3 all’8 aprile. Secondo le ultime previsioni elaborate dal sito www.3bmeteo.com, domani, a causa di una “discesa di un impulso fresco in quota potrà favorire dei temporali al Nord a fine giornata, mentre al Sud ci saranno ancora gli effetti della depressione in fase di esaurimento”. Per quanto riguarda la situazione climatica da mercoledì in poi avremo “il persistere di fresche correnti balcaniche che potranno così generare nuova instabilità diurna sul medio-basso Adriatico e lungo la dorsale, con altri acquazzoni e temporali”.

Le temperature torneranno a salire e saranno in linea con le medie del periodo: al Sud e sulle Adriatiche clima più fresco mentre al Nord e sulle regioni del centro Tirreno si toccheranno i 20° nel corso del pomeriggio.

(Fonte: www.3bmeteo.com)

(Foto: 3bmeteo.com)