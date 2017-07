Meteo, Italia: Caronte continua a infuocare l’Italia, break nel weekend

L’anticiclone africano continua ad infuocare l’Italia che, purtroppo, in molte regioni del sud vive anche il dramma degli incendi. Le fiamme stanno distruggendo i boschi tra i monti Lattari e il Faito, provocando uno scenario irreale nel golfo di Napoli. La situazione rimane critica anche in Sicilia, soprattutto nel catanese e nel messinese. Il caldo continuerà ad interessare il nostro Paese per i prossimi giorni ma, nel fine settimana, ci sarà un primo cedimento.

Le previsioni del tempo da oggi a domenica, vedono un calo termico al Centro-Sud, soprattutto lungo la fascia adriatica, dovuto all’arrivo di correnti più fresche dal settore di Nordest. Nella giornata di venerdì 14 i temporali interesseranno i rilievi alpini. Possibili temporali anche lungo l’Appennino centrale. Le temperature si manterranno elevate.

Nella giornata di sabato 15 il tempo diventerà gradualmente instabile sulle regioni meridionali e le piogge e i temporali interesseranno dal pomeriggio l’Appennino. Al Nordovest aumento delle temperature per effetto favonico (da favonio, detto anche Föhn in tedesco, un vento caldo e secco che può presentarsi su entrambi i lati della catena alpina).

Le temperature inizieranno a scendere da oggi, in particolar modo al Centro-Sud. L’afa si farà sentire meno al Nord Italia.

