Meteo Italia: da domani in arrivo maltempo al Sud

Il mese di settembre sta per chiudersi e il clima è ormai a tutti gli effetti autunnale. Sull’Italia è presente l’influenza di una bassa pressione che sta stazionando nel cuore dell’Europa, tra la Germania e i Paesi Bassi. Ecco le previsioni del tempo per i prossimi giorni fornite dal sito web www.ilmeteo.it.

Nella giornata di mercoledì 27 il maltempo sarà presente su gran parte del Sud con “precipitazioni sparse, e localmente temporalesche”, sebbene “non mancheranno momenti asciutti e soleggiati”. Sul resto d’Italia tempo sereno o poco nuvoloso.

Il clima instabile continua al Sud anche nella giornata di giovedì 28 “con piogge e temporali, questi forti lungo le coste ioniche della Calabria, anche con possibili nubifragi”. Maltempo anche sulle coste abruzzesi e molisane. Sulle altre regioni cielo sereno o poco nuvoloso.

Il brutto tempo continuerà a persistere negli ultimi due giorni di settembre al Sud Italia, in particolare su Calabria, Basilicata e Puglia. In queste zone i temporali potranno essere anche di carattere intenso lungo le coste ioniche. Le temperature rimaranno in linea con quelle del periodo.

(Fonte: www.ilmeteo.it)

(Foto: www.ilmeteo.it)