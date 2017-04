Meteo Italia: da martedì 11 in arrivo maltempo al Centro-Nord

Domani rischio temporali al Centro-Nord. Le previsioni elaborate dal sito web www.ilmeteo.it per le giornate di martedì 11 e mercoledì 12 aprile 2017 parlano di un possibile peggioramento del meteo. Nel corso della giornata di domani arriverà aria più fresca dalla porta della Bora. Il sito ilmeteo.it parla di un “mix esplosivo” dovuto al mescolarsi dell’aria più fresca a quella più calda preesistente: “in questo modo si creeranno le condizioni ideali per la formazione di temporali, localmente anche forti”.

Previsioni martedì 11 aprile: maltempo al Centro-Nord. Nel corso della giornata peggiorerà il tempo, soprattutto dal “pomeriggio/sera con temporali forti che dalle Alpi del Triveneto e Lombardia scenderanno fin verso le rispettiva pianure e si incammineranno verso l’Emilia Romagna, Toscana, Appennino Centrale e Meridionale”.

Previsioni mercoledì 12 aprile. Il tempo migliora nella giornata di mercoledì con piogge e locali temporali che interesseranno soltanto le “aree appenniniche centro meridionali, specie sui versanti tirrenici”.

(Fonte: www.ilmeteo.it)

(Foto: ilmeteo.it)