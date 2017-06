Meteo, Italia divisa in due dal 26 al 1 luglio: arriva il ciclone Circe

L’anticiclone africano Caronte imperversa su gran parte dell’Italia con il super caldo ma, a fine giugno, potrebbe essere messo in crisi da Circe. Secondo le ultime previsioni riportate dal sito web ilmeteo.it, la settimana dal 26 giugno al 1 luglio, potrebbe portare delle novità dal punto di vista del meteo. Caronte, dicono le previsioni, “verrà indebolito dalle correnti atlantiche che si faranno via via più minacciose al Nord”. Fermo restando che al Sud Italia, l’anticiclone non concederà tregua con il super caldo.

Lunedì 26 giugno maltempo al Nord, con fortissimi temporali dal Nordovest che si porteranno fino al Veneto occidentale. Tempo bello al Centro-Sud. Da martedì 27 il tempo migliorerà al Nord, con più sole anche se con acquazzoni passeggeri. Situazione di bel tempo al Centro-Sud.

Il ciclone Circe farà il suo ingresso in Italia dal 28 giugno con temporali molto forti che raggiungeranno tutto il Nord, la Toscana settentrionale e la Liguria centro-orientale. Possibili locali grandinate e trombe d’aria. Il tempo rimarrà soleggiato al Sud e resto del Centro e isole maggiori. Nella giornata di venerdì 30 e sabato 1 luglio i temporali raggiungeranno anche il Centro Italia e ancora il Nordest. Tra il 27 e il 28 giugno le temperature subiranno un temporaneo forte aumento al Centro-Sud mentre al Nord saranno in graduale diminuzione.

(Fonte: www.ilmeteo.it)

(Foto: ilMeteo.it)