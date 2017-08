Meteo, Italia divisa in due: maltempo al Nord, caldo al Centro e Sud

Da oggi a giovedi 10 agosto, l’Italia sarà interessata da un peggioramento del tempo sulle zone alpine e prealpine. Al Centro e al Sud insisterà ancora l’alta pressione di Lucifero con temperature bollenti e conseguente gran caldo e siccità.

Previsioni per oggi, martedì 8 agosto: al Nord temporali su zone alpine e prealpine del Piemonte e della Lombardia che, entro sera, arriveranno sul Trentino Alto Adige mentre sul resto del Nord il tempo rimarrà soleggiato. Tempo soleggiato e gran caldo al Centro e al Sud.

Previsioni mercoledì 9 agosto: possibile sviluppo di temporali sulle zone alpine, prealpine e verso le alte pianure. Persiste il tempo soleggiato e il caldo intenso al Centro e Sud Italia.

Le temperature continueranno ad essere elevate al Centro e al Sud Italia, con valori comrpesi tra i 35 e i 41 gradi. Il sole e la siccità stanno creando molti disagi in tante regioni. Al Nord le temeprature torneranno invece in media con quelle previste per il periodo.

