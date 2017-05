Meteo Italia fine maggio-inizio giugno: dopo Hannibal arriva Scipione

A giugno arriva Scipione. Questi ultimi giorni di maggio vedranno il persistere del caldo estivo su tutta la Penisola. La situazione non dovrebbe cambiare ai primi di giugno, con l’arrivo di un altro anticiclone, Scipione, che continuerà a regalare all’Italia un caldo estivo. Una fase soleggiata, sebbene un po’ meno calda di quella portata dall’anticiclone Hannibal che, in questi giorni, sta portando un anticipo di estate su tutta la Penisola.

Il ponte del 2 giugno è salvo?. Se non ci saranno colpi di scena dell’ultimo minuto il ponte del 2 giugno, festa della Repubblica italiana, sarà un ottima occasione per effettuare un fine settimana fuori città o anche trascorrere una giornata al mare o in campagna. Ecco le previsioni elaborate dal sito web ilmeteo.it.

Le previsioni meteo per i primi giorni di giugno vedono l’alta pressione subtropicale dominare su quasi tutto il territorio nazionale. Il tempo sarà bello con prevalenza di sole su quasi tutte le regioni e le nuvole interesseranno l’arco alpino e l’Appennino “anche con temporali pomeridiani, che diverranno più frequenti nel corso di sabato 3 e soprattutto domenica 4 giugno, quando questi potranno raggiungere anche la Pianura Padana, portando anche grandinate”.

Le temperature si manterranno su valori estivi con valori sui 28-30° su la maggior parte delle regioni italiane.

(Fonte: www.ilmeteo.it)

(Foto: ilmeteo.it)