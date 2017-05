Meteo Italia fine settimana: in arrivo una nuova perturbazione

Italia ancora divisa in due. Nonostante oggi il Nord Italia possa godere di bel tempo, dopo la fase di instabilità che ha caratterizzato i giorni scorsi, è previsto già per domani l’arrivo di una nuova ma veloce perturbazione proveniente dalla Francia. Torneranno quindi domani il maltempo con piogge e temporali che, entro fine giornata, coinvolgeranno parte delle regioni centrali. Ecco le previsioni elaborate dal sito www.meteo.it.

Previsioni per sabato 6 maggio 2017. Come già anticipato più su, il maltempo tornerà a fare capolino al Nord Italia con “piogge diffuse e anche moderate o forti entro il pomeriggio al Nordovest, deboli in Toscana e Veneto. In serata rovesci e temporali anche di forte intensità in gran parte del Nord e in Toscana, nella notte insistenti al Nordest ed Emilia Romagna e in estensione alle Marche”. Sale la quota neve sulle Alpi. Al Centro e al Sud della penisola “prevalenza di bel tempo con venti di Scirocco e punte di 25/27°C al Centro, 30/31°C nelle isole”.

Previsioni meteo per domenica 7 maggio 2017. Nella giornata di domenica la “la coda della perturbazione determinerà ancora residua instabilità solo al Nordest e sul medio Adriatico. Sarà una domenica ventosa per venti nord-occidentali che causeranno un calo termico in gran parte del Paese, del Nordovest dove l’effetto del Foehn porterà invece un ulteriore rialzo delle massime”.



(Fonte: www.meteo.it)

(Foto: meteo.it)