Meteo Italia: in arrivo la tempesta di Primavera con piogge e neve

La Primavera va in ferie per qualche giornio. Trascorso il ponte di Pasqua e Pasquetta con un tempo sostanzialmente soleggiato e mite su gran parte della Penisola, ecco arrivare Spring Storm, la tempesta primaverile già annunciata nei giorni scorsi. Il tempo sarà caratterizzato da piogge, temporali e neve, una vera e propria tempesta di primavera che entrerà nel nostro Paese attraverso la porta della Bora.

Previsioni per mercoledì 18 aprile 2017. Nord: bel tempo con cieli da poco nuvolosi a velati e venti forti da nord su Arco Alpino a tratti anche in Pianura. Temperature sottozero sui rilievi alpini, prealpini e appenninici mentre sulla Pianura Padana le temperature si manterranno di poco sopra lo zero. Centro: Instabilità in attenuazione lungo l’Adriatico con neve in Appennino fino a 700 m, soleggiato lungo le tirreniche e Sardegna. Temperature in calo, massime tra 13 e 16.

Sud: Nuvolosità variabile con rischio di qualche acquazzone su zone interne appenniniche, più sole in Sicilia. Temperature in calo, massime tra 13 e 17.

Previsioni per giovedì 20 aprile 2017. Nord: bel tempo con ampio soleggiamento ovunque; sull’arco alpino venti ancora sostenuti da nord con clima invernale e gelate diffuse. Temperature stabili, massime tra 14 e 18. Centro: Persiste della variabilità sulle regioni del versante adriatico associata a freddi venti da nord, soleggiato lungo le tirreniche e Sardegna. Temperature in calo, massime tra 12 e 16.

Sud: Spiccata variabilità su Molise, Basilicata, Puglia e zone interne della Campania. Discreto altrove. Temperature in calo, massime tra 13 e 17.

(Fonte: www.3bmeteo.com)

(Foto: 3bmeteo.com)