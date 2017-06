Meteo Italia inizio settimana: arriva il maltempo al Nord

Arriva Summer Storm al Nord: pausa d’inizio estate? Stando alle ultime previsioni elaborate dal sito web ilmeteo.it, il sole e il clima tipicamente estivo, si prenderanno una pausa di almeno due giorni. Infatti, tra oggi e domani, soprattutto nelle regioni del Nord Italia, sono previsti rovesci e temporali con un calo delle temperature: “da luenedì 5 le correnti atlantiche si faranno via via più intense e riusciranno a creare una bassa pressione al Nord, foriera di temporali, grandinate e un crollo termico: è Summer Storm”. Temporali e grandinate interesseranno nella giornata odierna la Lombardia, il Piemonte, il Trentino Alto Adige e il Veneto centro-occidentale. Un peggioramento è atteso in giornata anche sulla Sardegna con piogge e temporali sparsi e nelle zone interne di Marche e Abruzzo. Bel tempo sul resto della Penisola.

Previsioni meteo martedì 6 giugno. Il maltempo proseguirà la sua azione al Nord Italia con rovesci e temporali su Lombardia, Triveneto e fino al ferrarese. Maltempo con temporali sparsi anche su Marche, Abruzzo e Toscana settentrionale. Sul resto d’Italia clima più asciutto e spesso nuvoloso.

Questa tempesta estiva porterà ad una diminuzione di qualche grado delle temperature. Le massime rimarranno entro i 22/24° al Nordovest e localmente al Nordest. Dal meteo si raccomanda di prestare attenzione ai fenomeni di carattere violento quali nubifragi, trombe d’aria e grandinate.

(Fonte: ilmeteo.it)

(Foto: ilmeteo.it)