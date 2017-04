Meteo Italia: maltempo diffuso con temporali e neve, ecco dove

L’arrivo di una perturbazione atlantica sta già interessando le regioni del Nord Italia e parte di quelle centrali. Al nord sono in corso piogge e temporali che, nel corso di questa giornata, si estenderanno da Ovest verso Est. L’arco alpino e prealpino sarà interessato da locali nubifragi, in particolar modo quello lombardo. Il peggioramento è atteso anche sulla Toscana settentrionale mentre al Sud il tempo si manterrà sereno. Ecco le previsioni per i prossimi giorni elaborate dal sito web www.ilmeteo.it

Previsioni per giovedì 26 aprile. Per la giornata di domani il sito ilmeteo.it prevede lo spostamento del maltempo verso le regioni tirreniche centrali e la Sardegna mentre al Nord insisteranno ancora piogge e temporali sparsi. Al Sud e sulle regioni adriatiche il tempo si manterrà “ancora soleggiato”, sebbene sulle Marche “con più nubi e locali piovaschi”.

Previsioni meteo venerdì 27 aprile. Il tempo “al mattino sarà ancora instabile al Nord con locali temporali e rovesci, più diffusi sull’arco alpino, piogge anche tra Lazio, Abruzzo, Molise e Campania settentrionale”.

Le temperature “tornano a diminuire al Centro-Nord, soprattutto dove ci saranno le precipitazioni più importanti (…) Valori più alti al Sud a causa dei venti di Scirocco”. Da segnalare, nelle giornate del 26 e 27, il ritorno della neve sulle Alpi sopra i 1400/1700 metri

