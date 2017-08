Meteo, Italia: settimana all’insegna del bel tempo e temperature in rialzo

Una settimana di sole e bel tempo. Siamo entrati nell’ultima decade di agosto e nella fase finale dell’estate che, pur concludendosi meteorologicamente il 1 settembre 2017, non è detto che ci possa regalare altre giornate di sole e caldo. Le previsioni meteo per questa settimana confermano il nuovo rinforzo dell’anticiclone afro-mediterraneo su gran parte dell’Italia. Ecco nel dettaglio la situazione meteo per i prossimi giorni.

Il tempo sarà bello su gran parte del Paese tra luendì 21 e mercoledì 23 agosto. Qualche fenomeno tra lunedì e martedì mattina soltanto fra Calabria, soprattutto la parte tirrenica, e la Sicilia settentrionale e orientale. Previsto qualche annuvolamento di passaggio e possibili isolati fenomeni sulle Alpi centro orientali. Da mercoledì il sole sarà protagonista su tutta l’Italia, con le temperature previste in rialzo e con la possibilità di picchi di 35-36 gradi nel fine settimana. Al Nord i valori massimi potranno raggiungere i 32-34 gradi in pianura e punte superiori nei settori orientali.

Questa terza decade di agosto sembra non proporre grandi cambiamenti climatici. I meteorologi non si sbilanciano ancora su quello che potrebbe essere il tempo a cavallo tra agosto e inizio settembre. Quello che sembra probabile è che questo mese si chiuderà con tempo estivo su gran parte dell’Italia ma senza il caldo intenso portato dall’ondata di calore avuta tra la fine di luglio e la prima decade di agosto.

(Fonte: www.3bmeteo.com)

(Foto: notizie.tiscali.it)