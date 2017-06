Meteo Italia: temperature in aumento, arriva Caronte

L’Italia vive ormai da giorni un clima caldo che, in questa settimana, si intensificherà ancora di più per l’arrivo da venerdì 24 dell’anticiclone Caronte. Le temperature subiranno un ulteriore innalzamento e il sole splenderà ovunque, salvo temporali pomeridiani su alcune zone montuose. Ecco le previsioni del tempo elaborate dal sito web ilmeteo.it.

Meteo 19/22 giugno: sole su tutte le regioni. Nella giornata di martedì 20 possibili temporali sulle Alpi che potrebbero verificarsi anche lungo l’Appennino centrale mercoledì 21 giugno.

Venerdì 23 giugno: arriva Caronte. Nel fine settimana l’anticiclone Giuda lascia l’Italia per dare spazio ad un nuovo anticiclone, Caronte, che ci porterà in un clima pienamente estivo con caldo maggiore e temperature in aumento su tutte le regioni. I valori saranno sopra la media e toccheranno anche i 35/38° al Nord, su Sicilia meridionale e Sardegna sudorientale.

(Fonte: ilmeteo.it)

(Foto: TPI)