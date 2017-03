Meteo Italia weekend: bel tempo con poche nuvole

Sole e clima primaverile nel fine settimana. Il sole torna a farla da padrone in questi giorni e per tutto il fine settimana lungo la Penisola. È grazie all’alta pressione che il tempo in questi giorni è più stabile e soleggiato e le temperature, soprattutto domani, saliranno anche oltre quelle della media. Ecco le previsioni elaborate dal sito web meteo.it.



Meteo venerdì 10 marzo. Sarà questa la giornata più calda della settimana sulle regioni del Nord Italia e sul versante occidentale. Secondo il meteo.it non mancheranno però locali fenomeni di maltempo “a causa di un nucleo freddo e instabile proveniente dai Balcani che sarà responsabile di qualche rovescio al Sud Italia (…) questo nucleo sarà accompagnato da venti settentrionali che al Sud insisteranno fino a sabato”. Il calo delle temperature si avvertirà tra la giornata di venerdì e sabato a partire dal medio-basso Adriatico e a seguire poi anche sul resto del Paese.



Meteo Sabato 11 marzo. Il sole continuerà a splendere al Centronord nella giornata di sabato mentre al Sud il tempo “sarà parzialmente nuvoloso con venti a tratti intensi settentrionali ma in corso di attenuazione alla fine della giornata”. Temperature in generale diminuzione.

Meteo domenica 12 marzo. La settimana si chiuderà con un tempo soleggiato “ma con il passaggio di strati nuvolosi in alta quota, o di velature, venti in definitiva attenuazione al Sud e temperature in lieve risalita sul medio e basso Adriatico”. Nuvolosità in aumento da fine giornata a partire dalle regioni occidentali per l’arrivo di una nuova perturbazione

(Fonte: www.ilmeteo.it)

(Foto: Tgyou24.it)