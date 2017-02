Meteo Italia weekend: veloce fase di maltempo, poi sole

Chi ha programmato un weekend in campagna o presso qualche agriturismo può tirare un sospiro di sollievo perché la veloce fase di maltempo che sta interessando l’Italia lascerà il posto al sole nella giornata di domenica.

Previsioni meteo per sabato 18 febbraio. Secondo le ultime previsioni elaborate dal sito web www.ilmeteo.it, la giornata di domani vedrà un tempo abbastanza soleggiato al Nord Italia, con una maggiore nuvolosità soltanto in Romagna a ridosso degli appennini e sul Piemonte. Sul Centro Italia il tempo migliorerà dalla mattinata a partire dalla media-alta Toscana mentre le altre regioni saranno interessate da nubi e precipitazioni sparse, con neve prevista tra i 1000 e i 1300 metri in Appennino. Sulle coste sono segnalati rovesci o temporali. Il tempo al Sud e su Sicilia e Sardegna sarà caratterizzato da nuvolosità alternata a schiarite. Le temperature massime caleranno in particolar modo al Centro mentre venti moderati di Bora soffieranno sul medio e alto Adriatico. Vento di Grecale soffierà su Toscana e la Tramontana in Liguria.

Previsioni meteo domenica 19 febbraio. Il tempo migliorerà su tutta la penisola nella giornata di domenica e a godere di una fase soleggiata saranno soprattutto le Alpi e le regioni centrali tirreniche. Qualche nube interesserà l’estremo Sud e la Sicilia e qualche pioggia in Calabria. I venti saranno deboli e le temperature in lieve calo.

(Fonte: www.ilmeteo.it)