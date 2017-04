Meteo Pasqua e Pasquetta Italia: tempo instabile con pioggia e sole

A Pasqua tempo instabile, bello invece a pasquetta. Le previsioni meteo per la giornata di domenica 16 Aprile, giorno in cui ricorre quest’anno la Santa Pasqua, parlano di un tempo instabile e aria più fresca. Secondo il sito web ilmeteo.it, il clima risentirà “dell’ingresso di aria più fresca in quota e temporali” che colpiranno, nella giornata di domenica, soprattutto il Nordest e la costa adriatica.

Previsioni per domenica 16 Aprile, giorno della Santa Pasqua. Un’Italia divisa in due, quella elaborata dalle previsioni de ilmeteo.it, con un tempo che “peggiora al Nordest e su tutte le regioni adriatiche all’insegna di piogge e temporali sparsi, alternati a schiarite”. La parte occidentale della Penisola avrà invece un clima più soleggiato. Non sono previste variazioni per le temperature.

Previsioni per lunedì 17 Aprile, giorno di Pasquetta. Gli italiani, salvo variazioni dell’ultima ora, non dovrebbero avere problemi con la consueta gita fuori porta per il giorno di Pasquetta. Le previsioni vedono soltanto “isolati fenomeni instabili su Alpi Nordorientali e lungo l’Appennino Calabro-Lucano, soleggiato altrove”. Possono tirare un sospiro di sollievo quanti hanno già scelto di trascorrere la loro Pasquetta lungo le splendide coste dell’Italia, metà preferita dai turisti del Nord Italia e non solo. Buona Pasqua e Pasquetta a tutti!

