Meteo, ultime previsioni estate 2017: Italia avvolta dal caldo a luglio e agosto

L’estate 2017 vedrà l’Italia stretta nella morsa del super caldo. A dirlo sono gli ultimi aggiornamenti elaborati dai modelli a lungo termine ECMWF riportati dal sito web ilmeteo.it: “Dopo un avvio di Luglio piuttosto instabile, specie al Nord, la situazione potrebbe cambiare radicalmente…”.

Dobbiamo prepararci ad un caldo mai provato sinora? La mappa, pubblicata come immagine a corredo dell’articolo, mostra gli aggiornamenti mensili del Centro Europeo, e le temperature previste dai modelli a 2 metri di altezza nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto 2017. Come si può vedere il nostro Paese è avvolto dal colore rosso che, in alcune zone, assume anche un tono più scuro: “Il colore rosso scuro indica una temperatura superiore alla media di 2/4°”.

In Sardegna, Toscana, Foggiano e al Nordovest la temperatura potra essere anche di 3° superiore alla media stagionale: “Temperature quindi sopra i 30/34° per moltissimi giorni, a fronte di pochissime precipitazioni, anche queste previste sotto la media, soprattutto al Nordest”.

(Fonte: www.ilmeteo.it)

(Foto: ilmeteo.it)