Meteo: ultimi sprazzi d’estate. In arrivo pioggia e temperature miti

L’estate 2017 è stata atipica: giorni di caldo intenso e forte umidità si sono alternati ad altri più freschi e ventilati, in cui le temperature sono calate di svariati gradi.

La coda d’Agosto, però, è stata a dir poco torrida: la colonnina di mercurio è tornata a salire con decisione e i disagi per i più piccoli e per gli anziani non sono stati pochi, così come per l’agricoltura.

Sembra però che gli amanti delle temperature più calde abbiano poco di che gioire: a partire da venerdì, infatti, il caldo africano lascerà spazio a piogge e temporali, che poco a poco investiranno tutta la penisola. Assieme alle precipitazioni arriverà anche un fronte d’aria fresca proveniente dalla regione atlantica, che farà calare di molto le temperature.

La bassa pressione, in arrivo dalla Francia, comincerà a farsi largo nelle regioni nord occidentali già a partire da Giovedì, portando acquazzoni e fresco; venerdì e il resto del weekend saranno invece il centro e il sud a dover fare i conti con le precipitazioni.

Per quel che riguarda le temperature, si prevede che queste ultime scenderanno nell’ordine di 8/10 gradi centigradi, attestandosi dunque attorno ai 25°. Secondo i meteorologi il caldo dovrebbe persistere solamente in alcune zone adriatiche e nelle regioni dell’estremo Sud quali Sicilia, Puglia e Calabria.

Insomma, amanti del mare e dell’estate godetevi il più possibile questi ultimi giorni di bella stagione, prima che il sole lasci il posto all’aria fresca dell’autunno.

[fonti articolo: meteogiornale.it, 3bmeteo.com, meteo.it]

[foto: meteo.it]