Meteo Weekend Febbraio: in arrivo pioggia e neve

Il maltempo torna a far capolino sull’Italia. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche è previsto per domani, venerdì 24 febbario, quando un flusso perturbato proveniente dal Nordatlantico investirà il Mediterraneo centrale, andando a formare una bassa pressione sul mar Ligure e portandosi repentinamente verso l’Italia centrale. Ecco le previsioni elaborate dal sito www.ilmeteo.it per il 24-25 febbraio 2017.



Previsioni meteo per la giornata di venerdì 24 febbraio. Il maltempo investirà dapprima il Nordest, la Lombardia e il Centro, con fenomeni piovosi e neve da quota 1000 metri. Le piogge saranno forti e copiose su Toscana, Umbria e poi sulle Marche. Entro la serata piogge deboli anche al Sud. Più sole in Piemonte.

Previsioni meteo per la giornata di sabato 25 febbraio. Le piogge si sposteranno dal Centro al Sud della Penisola. Piogge e temporali sulle regioni meridionali e neve in Appennino sopra gli 800 metri, in calo dalla sera. Al nord Italia il tempo migliora con sole anche su Sardegna. I venti saranno molto forti da Nordest sabato sull’Adriatico e alto Tirreno.

Previsioni meteo per la giornata di domenica 26 febbraio. Tantissimo sole su gran parte delle regioni. Ultime piogge tra Calabria e Basilicata ionica e anche su Sicilia orientale.

(Foto: www.ilmeteo.it)

(Fonte: www.ilmeteo.it)