Meteo weekend: maltempo al nord e al centro Italia

Il fine settimana sta per arrivare è le notizie riguardanti le previsioni meteo non sono delle più rassicuranti. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dal sito ilmeteo.it ci attendono giorni di pioggia e neve. Vediamo il maltempo quali regioni interesserà e come si evolverà nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per sabato 4 febbraio. Le ultime previsioni fornite dal sito ilmeteo.it vedono un peggioramento del tempo dal pomeriggio con piogge diffuse e localmente moderate su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino alto Adige, Toscana, Umbria e Lazio. Le piogge saranno più deboli sulle restanti regioni del nord. Il sud sarà invece risparmiato dalle piogge, ad eccezione della Campania, dove si avranno fenomeni piovosi soprattutto nel corso della sera e della notte. La neve scenderà sulle Alpi sopra gli 800/900 metri mentre in Appennino sopra i 1400/1600 metri.

Previsioni meteo per domenica 5 febbraio. Il maltempo continuerà la sua azione al nord e al centro dove da iniziali condizioni di tempo asciutto si passerà ad un rapido peggioramento con piogge moderate o forti dalla Sardegna verso il Nord e le regioni tirreniche, poi al Sud su Campania e Sicilia. Le precipitazioni potranno essere molto forti , con locali nubifragi, su Liguria di Levante, alta Toscana e Veneto centro-meridionale. La neve è prevista sulle Alpi sopra i 700/800 metri e in Appennino a 1400 metri.

(Fonte: www.ilmeteo.it)

(Foto: Tp24)