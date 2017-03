Meteo Weekend: sole sull’Italia con Zèfirus ma sabato e domenica peggiora

Previsioni meteo per venerdì 31 marzo. L’anticiclone Zèfirus sta regalando giornate di sole all’Italia e le previsioni elaborate da ilmeteo.it per domani parlano di tempo soleggiato su tutte le regioni. La nuvolosità arriverà in serata sulle Alpi occidentali con piovaschi occasionali. Le temperature si manterranno stazionarie sia al Nord che al Sud Italia.

Previsioni meteo per sabato 1 aprile. Il tempo inizierà a peggiorare al Nordovest, su Alpi e Sardegna, con fenomeni piovosi sparsi, localmente anche sotto forma di temporali e temperature in calo. Al Centro poche nubi e temperature stazionarie mentre al Sud cielo prevalentemente poco nuvoloso e temperature anche qui stazionarie.

Previsioni domenica 2 aprile: maltempo al Nord e su settori occidentali. Il tempo peggiora con piogge e temporali sparsi su tutti i settori occidentali della penisola. Il clima sarà più asciutto sui versanti orientali. Le temperature in live diminuzione.

