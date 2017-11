Previsioni meteo fino il fine settimana: in arrivo freddo artico

In arrivo la seconda perturbazione del mese e da domenica freddo artico. Sull’Italia è già in arrivo la perturbazione numero due del mese di novembre, come riportato dal sito web 3bmeteo.it: “Si esaurisce gradualmente l’azione del vortice ciclonico responsabile di piogge, temporali e nevicate negli ultimi tre giorni su gran parte d’Italia ma non è finita. Un secondo vortice in discesa dalla Francia sta per ‘tuffarsi’ nel Mediterraneo”. Le precipitazioni dovrebbero esaurirsi entro la giornata di sabato ma, da domenica, gli esperti prevedono l’arrivo di una nuova fase di maltempo ancora più fredda, proveniente dall’artico.

Per la giornata di oggi è previsto tempo variabile al Sud, “con piogge e temporali sparsi sulla Sardegna ed in estensione a Sicilia e Campania nella nottata anche su Calabria Tirrenica e meridionale”. Al centro tempo variabile con “qualche locale pioggia o rovescio”, soprattutto sulle zone tirreniche. Fiocchi di neve sono previsti dai 1300-1600 metri. Al Nord nuvoloso con residue precipitazioni su Valpadana, Liguria, Piemonte, su queste zone neve dai 900-1200 metri.

Nella giornata di venerdì piogge e temporali si concentrano al Sud e Sicilia: “possibili FORTI FENOMENI in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento”. Le precipitazioni interesseranno anche il Centro Italia ma limitate a Lazio, Marche, Abruzzo mentre avranno carattere sporadico in Emilia Romagna. Al Nord sostanziale bel tempo e migliora anche sulla Sardegna. Venti fino a sostenuti a rotazione ciclonica.

Previsioni per il fine settimana: “Sabato residue piogge al Sud, specie area ionica, in prevalenza asciutto altrove. Domenica si avvicina una irruzione fredda di matrice artica con peggioramento al Nord entro sera”.

(Foto: www.viagginews.com)