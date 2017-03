Previsioni meteo Italia per la festa del papà: in arrivo l’Anticiclone delle Azzorre

La Festa di San Giuseppe e del papà cadrà domenica 19 marzo e il clima si preannuncia primaverile su tutta la Penisola. Le previsioni elaborate dal sito meteoweb.eu parlano di un fine settimana all’insegna del primo caldo primaverile grazie all’arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre.

Tutti in maglietta e pantaloncini per la festa del papà? L’Italia sta per ricevere l’arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre che determinerà un clima soleggiato, primaverile: “porterà sole pieno in tutto il Paese con temperature fino a +26/+27°C al Nord/Ovest e valori superiori ai +20°C anche sulle coste del Sud, che in questo periodo dell’anno sono sempre le aree più fredde d’Italia perchè interessate dalle brezze mediterranee che mantengono sempre le temperature più basse rispetto alle zone interne lontane dal mare”.

Il generale inverno, insomma, sta lasciando il passo alla Primavera che, lunedì, farà il suo ingresso ufficiale. Già da domani, venerdì 17, il tempo “inizierà a diventare decisamente mite in modo particolare al Centro/Nord, e poi nel weekend anche al Sud”. Un clima mite che, sembra, ci porteremo anche per la prossima settimana, la prima della nuova stagione di Primavera.

(Fonte: www.meteoweb.eu)

(Foto: www.meteoweb.eu)