Previsioni meteo settimana: clima primaverile e temperature oltre la media

E’ già Primavera. Le previsioni del tempo elaborate dal sito meteo.it descrivono per i prossimi giorni un clima stabile con temperature oltre la media. Nei giorni tra martedì e mercoledì grazie ad “un nuovo rinforzo dell’alta pressione avremo giornate soleggiate su tutto il Paese”. Le temperature vedranno un graduale e sensibile rialzo prima al Centro-nord e poi da venerdì anche al Sud. Al Centro-nord il clima sarà “quello tipico di fine aprile-inizio maggio”.

Previsioni meteo martedì 14 marzo. Per la giornata di domani il tempo si preannuncia “stabile e nel complesso soleggiato sull’Italia”. Qualche annuvolamento farà capolino tra la Puglia, la Basilicata e la Calabria Settentrionale, senza precipitazioni, mentre qualche velatura nel corso della giornata interesserà il Centro-nord e la Sardegna. Sono previste temperature massime in rialzo, in maniera sensibile nelle regioni settentrionali e sulle zone tirreniche (qui si potrebbero toccare anche i 18-19 gradi). I venti soffieranno dai quadranti settentrionali e orientali, “moderati al Sud, attorno alla Sicilia e nel Canale di Sardegna”.

Il beltempo proseguirà anche nella giornata di mercoledì, salvo qualche annuvolamento tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Il fine settimana, salvo cambiamenti, si preannuncia soleggiato su tutta l’Italia.

(Fonte: www.meteo.it)

(Foto: Marcopolo.tv)