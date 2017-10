Scatta l’emergenza smog: 24 città fuorilegge

L’alta pressione ha alzato le temperature fino a 26° e il bel tempo regna in tutto il Paese tanto da non sembrare nemmeno ottobre. Da nord a sud il sole continua a scaldare. Scatta però l’emergenza smog soprattutto nelle grandi città settentrionali dove si registrano livelli di smog altissimi e preoccupanti tanto che Legambiente, nel suo dossier, lancia l’allarme.

È a Torino che si registra il tetto massimo di record negativo, con 66 giorni in cui l’inquinamento è stato superiore ai limiti consentiti. Seguono poi altre città come Cremona, con 58 giorni, Padova con 53 e Milano con 50. il caldo ottobrino, se da una parte ha permesso a regioni come la Sicilia o il Trentino di prolungare la stagione estiva, ha portato anche effetti negativi dovuti alla pesantezza delle polveri sottili che restano a galleggiare nell’aria sempre in quantità maggiori. Le piogge e i venti invece le portano via. Le previsioni meteo annunciano che non vi sarà un abbassamento della temperatura, quindi la situazione diventa sempre più preoccupante. Le regioni coinvolte sono Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. A Milano sono già scattati i divieti per l’ingresso nell’area C che si estende anche alle vetture Euro4 che non hanno il filtro anti-particolato. A Torino tale ordinanza entrerà in vigore a partire da mercoledì 18 per i diesel Euro 4. Il sindaco di Milano Sala ha invitato la popolazione ad evitare di accendere i riscaldamenti, dato che le temperature sono ancora calde, per evitare che l’inquinamento aumenti troppo.

Numerose sono le città che hanno superato di gran lunga la soglia stabilita e Legambiente tuona anche contro Frosinone con 52 giorni di sforamenti. Sono circa 24 le città dichiarate fuorilegge. Ma secondo quanto è emerso dai dossier non si tratta di una novità o di un evento raro. Già a marzo alcune città avevano superato i limiti consentiti pari a 35 giorni. Tra queste vi erano Torino, Milano, Cremona, Venezia, Padova, Vicenza, Bergamo, Brescia, Alessandria ed Asti. Per Rossella Muroni, presidente di Legambiente, il problema inquinamento, che puntualmente torna ogni anno, deve essere risolto con misure che vengano sia dalla Regione che dallo Stato. A giugno è stato firmato il protocollo anti-smog per cercare di uniformare le strategie atte a ridurre l’inquinamento ed erano state varate delle misure urgenti che però non sono state sufficienti, soprattutto per le regioni più industrializzate. La presidente di Legambiente ha chiesto anche che questi piani vengano sottoscritti da tutte le regioni.

[Foto: www.lastampa.it]