Uragano Ophelia: incendi in Portogallo e Spagna e allerta in Irlanda

Sulle coste atlantiche europee si è abbattuto l’uragano Ophelia. Particolarmente colpite le zone del Portogallo e della Spagna, proprio come avevano previsto i meteorologi che da tempo monitoravano l’uragano, che si è formato prima come tempesta tropicale e dopo ha aumentato la sua potenza.

Gli allarmi sono scattati soprattutto per gli aeroporti dove alcuni voli sono stati sospesi per questioni di sicurezza. La zona più colpita sembra essere quella della Galizia. In Irlanda sono state vietate le circolazioni di biciclette e motori, mentre in Gran Bretagna sono stati sospesi i servizi di traghetti. Tutta la penisola iberica è stata sconvolta da venti che viaggiano anche ad una velocità di 130 chilometri orari e che hanno favorito incendi che stanno portando alla distruzione di buona parte del patrimonio verde della Galizia. Proprio qui infatti i canadair sono al lavoro per fermare le fiamme anche se si attende anche un aiuto da parte del meteo. Proprio in questa regione si contano circa 20 morti, secondo quanto dichiarato dalla Protezione Civile. Un bilancio che potrebbe aumentare se non si prendono le dovute accortezze. E’ scattato lo stato di allerta anche in Irlanda dove tutte le scuole, di qualsiasi regione e grado, sono state chiuse e le autorità invitano a rimanere in casa e a non muoversi se non è strettamente necessario. A casa della potenza di Ophelia molti animali hanno deviato la rotta migratoria, scappando verso la terraferma.

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nel corso della giornata con precipitazioni deboli sulla costa atlantica, mentre l’uragano dovrebbe scemare la sua potenza distruttiva. Nella regione della Galizia sono state rinvenute circa 3 vittime carbonizzate, di cui due nella macchina, dove forse avevano cercato riparo, e una in un casolare di campagna che è andato interamente distrutto. La zona più colpita è quella di Vigo e di Pontevedra dove i pompieri sono all’opera per quietare i 28 focolai attivi, dove almeno 4000 ettari di terreni e boschi sono andati distrutti. Le autorità fanno sapere che il bilancio delle vittime in Portogallo è di circa 6 morti. L’esperto di uragani Luke Miall fa sapere che gli uragani potrebbero lasciare la scia provocando ulteriori venti forti e piogge intense al loro passaggio. In Irlanda è scattato l’allarme arancione e si prevedono dai 50 ai 70 millimetri di precipitazioni. Particolarmente sensibili saranno le zone sulla costa dove si prevedono onde alte e distruttive. Infatti molte case, troppo esposte sono state evacuate in via cautelare.

