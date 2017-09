Albano scrive una lettera a Kim Jong-Un: “Diventi un imperatore del bene”

Presidente, c’è una lettera per lei da parte di Albano. Giorni intensi per Kim Jong-Un. Dopo la missiva spedita al senatore forzista Antonio Razzi, in cui ha attaccato duramente Donald Trump e le sue parole pronunciate all’Onu, il dittatore nord coreano si vede ora recapitare una lettera da Cellino San Marco, scritta da un’artista internazionale quale è Albano Carrisi. L’artista ha scritto una lettera aperta in cui chiede a Kim Jong-Un di non diventare il nuovo Hitler. L’appello è stato pubblicato in esclusiva dal settimanale Oggi,

Albano ha deciso di scrivere a Kim Jong-Un perché si sente angosciato dall’attuale crisi internazionale legata alla Corea del Nord: “Carissimo Presidente Kim Jong-un, mi chiamo Albano Carrisi, sono un artista popolare italiano e ho qualcosa da dirle. Le immagini che arrivano dal suo Paese la mostrano come un leader molto amato dalla sua gente. Non so quanto questo amore sia sincero, ma so che con il resto dell’umanità lei qualche problema ce l’ha, dopo il lancio dei missili del suo programma nucleare”.

Caro Kim, basta missili, non diventi il nuovo Hitler ma un imperatore del bene. Albano sprona poi il leader nord coreano a diventare un promotore di pace e suggerisce, in maniera molto chiara e semplice, un utilizzo diverso dei soldi attualmente destinati al programma nucleare: “Se, invece che lanciarli in mare assieme ai suoi missili, lei destinasse tutti quei soldi a chi soffre, sono certo che diventerebbe un Imperatore del Bene, e il suo nome sarebbe ricordato per sempre per un’eredità positiva lasciata all’umanità intera…”.

Se pace sarà, verremo a cantare nel suo Paese. L’appello si conclude con una speranza: “Abbandoni se può i suoi spaventosi progetti di provocazione della guerra e le posso assicurare che per me e molti altri colleghi artisti sarà un piacere venire nel suo Paese a cantare per lei, per celebrarla come promotore di una nuova èra di pace”.

(Fonte: www.oggi.it)

(Foto: Trash Italiano)