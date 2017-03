A New York in arrivo il grattacielo più lungo del mondo: the Big Bend

È un progetto sotto certi aspetti davvero avveniristico quello che Ioannis Oikonomou, architetto dello studio giapponese Oiio, ha presentato sul proprio sito. Nello specifico si tratta di un grattacielo che non si sviluppa in altezza ma in lunghezza, e che non punta a diventare l’ennesima Torre di Babele, ma una struttura avveniristica che potrebbe cambiare per sempre il modo di concepire l’urbanistica della Grande Mela.

Lo studio Oiio vuole realizzare un edificio che, sulla sommità, si piega a centottanta gradi in modo da formare un arco e collegarsi con un altro edificio. The Big Bend punta quindi a divenire il grattacielo più lungo al mondo e non il più alto e che con i suoi di 1.220 metri potrebbe essere il fiore all’occhiello dello skyline di Manhattan.

The Big Bend rappresenta inoltre una vera e propria sfida per i suoi costruttori, un cambiamento radicale nel modo di concepire i grattacieli. Grazie a un ascensore che salirà in curva e che si muoverà in orizzontale, realizzato da Thissen Krup, sarà possibile il passaggio da un edificio a un altro, in modo da collegare le due strutture. Ioannis si ritiene ottimista e ipotizza che, nei prossimi mesi, il progetto potrebbe diventare operativo, anche perché il piano regolatore di New York consente di poter massimizzare l’altezza di un edificio a seconda dei propri scopi.

Nell’aprire del 2014 sulla 57esima strada è stato inaugurato il grattacielo One57 che, con i suoi 306 metri, è entrato nel Guinness World Record come l’edificio più alto nella zona residenziale di Manhattan, prima che fosse realizzato il 432 Park Avenue, che ha superato ogni complesso urbanistico tra Central Park e la Billionaires’ Road, ossia la “via dei miliardari”.

Al momento l’edificio più alto al mondo è il Burj Khalifa di Dubai che, calcolando la punta della sua guglia, raggiunge gli 829 metri di altezza, ma The Big Bend è qualcosa di diverso e, sotto certi aspetti, innovativo e che, se realizzato, potrebbe interessare i ricchi petrolieri degli Emirati Arabi, in modo da diventare un business su cui investire.

Insomma, quello che ci sembra di intuire è che ci troviamo di fronte non solo a un progetto urbanistico rivoluzionario, ma anche a un cambio di prospettiva che dovrebbe modificare il modo di concepire un grattacielo. Ma che cosa ci aspetta nel futuro immediato? Lo studio Oiio sta cercando imprenditori capaci di investire denaro sulla realizzazione di The Big Bend, che può essere visto come il primo passo verso la creazione di complessi residenziali adatti alle città futuristiche immaginate dai migliori scrittori di fantascienza.

[Foto: tgcom24.it]