Avvistato il velenoso pesce scorpione nelle acque italiane

Avviso ai balneanti: attenzione al pesce scorpione. L’estate sta per arrivare e il caldo primaverile, se si intensificherà nel corso tra aprile e maggio, favorirà i primi bagni di stagione lungo le coste dello Stivale. Dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) arriva però una notizia importante: è stato localizzato in Sicilia il pesce scorpione.

Il pesce scorpione è pericoloso anche da morto. Questo pesce appartiene ad una specie molto pericolosa per la salute umana per via delle sue spine velenose molto lunghe e sottili presenti sulle pinne e sul dorso. Il veleno rimane attivo dalle 24 alle 48 ore dopo la morte del pesce scorpione. Ecco perché è importante fare attenzione alle sue spine velenose anche nel caso lo si trovi spiaggiato.

Una specie marina tra le più invasive e pericolose al mondo. Come riporta l’Ispra nella sua newsletter, “considerata la potenziale invasività e pericolosità della specie, i ricercatori dell’Ispra hanno attivato un gruppo su Facebook – Oddifish – sul quale è possibile condividere informazioni con utenti del mare e ricercatori, nonché un indirizzo email – alien@isprambiente.it – per coloro che avessero avvistato o catturato un pesce appartenente a questa specie”.

(Fonte: Ispra)

(Foto: Live Sicilia)