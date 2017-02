Ecco le 3 città più inquinate d’Italia secondo l’OMS

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato una classifica contenente le cinquanta città più inquinate d’Europa. Il dato è relativo al 2016 ed il parametro inquinante preso in considerazione è il PM 2,5, un particolato più nocivo del PM 10, perché più fine di questo a tal punto da poter superare la barriera degli alveoli polmonari ed entrare nel circolo sanguigno.



Quali sono le città italiane più inquinate? Tra le cinquanta città più inquinate d’Europa ce ne sono anche tre italiane. Al 24° posto si trova il comune di Soresina, in provincia di Cremona, al 38° Settimo Torinese, in provincia di Torino e al 48° quello di Brescia (Lombardia). Tra i luoghi maggiormente inquinati vi è anche la Val Padana, area ad alto tasso urbanistico-industriale, la cui conformazione orografica chiusa non favorisce la circolazione atmosferica.

Alla Polonia il primato di più città inquinate. Ben 33 città su 50 sono polacche, segue poi la Bulgaria con 9 e la Repubblica Ceca con 3. La città di Skala, in, Polonia, presenta livelli di inquinamento così gravi che nel mese di dicembre 2016 hanno superato quelli registrati dalla capitale cinese di Pechino. La politica energetica dei Paesi dell’ex blocco comunista è ancora prevalentemente incentrata sullo sfruttamento del carbone come primaria fonte di approvvigionamento energetico.

(Foto: Respiro News)