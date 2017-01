AMC e BBC insieme per la serie limitata tratta da un bestseller di John le Carre

Simon Beaufoy , vincitore del premio Oscar per la sceneggiatura di The Millionaire, scriverà una serie limitata tratta dal romanzo La spia che veniva dal freddo di John le Carre.

Durante i Television Critics Association è stato annunciato che AMC e BBC, dopo il successo di The Night Manager, collaboreranno ancora una volta per produrre l’adattamento del famoso romanzo di le Carre pubblicato nel 1963.

A produrre la serie saranno Ink Factory e la Paramount Television, che si occuperà anche della distribuzione all’estero della serie, l’autore – oggi ottantacinquenne – si è detto “molto emozionato” dal prossimo progetto. Ambiento nel 1962 La spia che veniva dal freddo si svolge nel pieno della guerra fredda e a pochi mesi dalla costruzione del muro di Berlino. Il protagonista è Alex Leamas, un ufficiale dell’intelligence inglese, grande lavoratore (e bevitore) la cui rete di informatori a Berlino Est è ormai stata distrutta: la maggior parte dei suoi agenti sono in fuga o morti per mano dei controspionaggio della Germani dell’Est comandato da Hans Dieter-Mundt e quando Lemas viene richiamato in patria, a Londra, con sua grande sorpresa, gli viene offerta l’opportunità di vendicarsi del suo acerrimo nemico.

Il libro è rimasto per ben 32 settimane nella lista dei bestseller dalla data della sua uscita e il romanzo è già stato adattato per il cinema con l’omonimo film del 1965 con protagonista Richard Burton.

L’autore non è quindi nuovo al successo degli adattamenti dei suoi lavori, l’ultimo dei quali The Night Manager, scritto nel 1993 è diventato una miniserie sempre grazie alla collaborazione della BBC e di AMC vincendo un Emmy per la regia e ben tre Golden Globe dati ai protagonisti Tom Hiddleston, Hugh Laurie e Olivia Coleman. Altri adattamenti di successo dell’autore sono The Constant Gardner, vincitore di un Oscar, Tinker Tailor Soldier Spy, A Most Wanted Man e Our Kind of Traitor.