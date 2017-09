Calendario scolastico 2017/18: rientro a scuola e giorni di vacanza

Quando si rientra a scuola? Il nuovo anno scolastico 2017/2018 sta per iniziare e gli studenti di tutta Italia si stanno preparando a rientrare a scuola. I primi studenti a rimettere piede in aula saranno quelli di Bolzano, Alto Adige, il 5 settembre 2017.

Il calendario completo del rientro a scuola per l’anno scolastico 2017/2018:

Il 5 settembre 2017 gli studenti di Bolzano (Alto Adige);

L’11 settembre gli studenti dell’Abruzzo, del Friuli Venezia Giulia, del Piemonte, della Basilicata e del Trentino;

Il 12 settembre tocca agli studenti della Lombardia e del Molise;

Il 13 settembre tornano gli studenti del Veneto e dell’Umbria;

Il 14 settembre rientrano gli studenti della Liguria, della Valle d’Aosta, della Campania, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna;

Il 15 settembre, per ultimi, rientrano gli studenti dell’Emilia Romagna, delle Marche, della Puglia, della Toscana e del Lazio.

Il calendario dei giorni in cui sarà sospesa l’attività didattica sono invece:

mercoledì 1 e giovedì 2 novembre 2017 (ponte di Ognissanti);

venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2017 (ponte dell’Immacolata);

da lunedì 25 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018 (vacanze di Natale);

lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2018 (vacanze di carnevale);

da giovedì 29 marzo a lunedì 2 aprile 2018 (vacanze di Pasqua);

mercoledì 25 aprile 2018 (festa della Liberazione);

lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio 2018 (ponte della festa del lavoro);

sabato 2 giugno 2018 (anniversario della Repubblica).

Per ulteriori informazioni sul rientro a scuola e sul calendario completo delle festività per l’anno scolastico 2017/2018 per ogni regione d’Italia, si può consultare il sito www.miur.gov.it

