Catalogna: Rajoy dichiara di destituire Puigdemont

Il premier spagnolo ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per spiegare e chiarire i rapporti tra la Spagna e la Catalogna e per fare chiarezza sulla posizione di Puigdemont. Infatti l’unica certezza in proposito è che il presidente catalano verrà destituito assieme al vicepresidente Orjiol Junqueras e gli altri membri del governo.

La regione catalana verrà commissariata ed entro sei mesi si provvederà alla convocazione di nuove elezioni. La responsabilità di quanto accaduto è stata attribuita interamente a Puigdemont e contro la Catalogna è stato attivato anche l‘art. 155, essendo una decisione eccezionale. Prima di giungere a questa radicale decisione Madrid ha dato al governatore catalano accusato ben due possibilità di chiarimento. Puidgemont in entrambe le situazioni ha scelto di non rispondere sulla situazione indipendentista catalana. Davanti a questa negligenza la colpa è solo sua se le autorità hanno dovuto chiedere l’attivazione dell’art. 155 che porterà all’asaturazione dei poteri. Un altro rimprovero mosso da Rajiy è stato quello che il governatore catalano non è mai andato in Senato a riferire e difendere la sua posizione, nonostante avesse la minoranza. Intanto arrivano le proteste dei catalani che dal 1 ottobre continuano a gran voce a chiedere l’indipendenza scostandosi da una madrepatria che non riconoscono. Dopo le manifestazioni in piazza, i cortei, le occupazioni, ora vogliono presentare una risoluzione per costruire la Repubblica catalana, per farlo diventare uno stato indipendente, democratico e sociale.

La richiesta di indipendenza è giunta dai partiti che hanno fortemente appoggiato il governatore Puigdemont e migliaia si sono riuniti sotto il parlamento catalano. I partiti unionisti, come PP, PSC e Cs contestano queste proteste e soprattutto l’ammissibilità del progetto. La procura Generale invece ha chiesto l’incriminazione del presidente catalano Carles Puigdemont per ribellione che comporterebbe anche una pena di circa 30 anni di reclusione. Tale capo d’accusa potrebbe essere esteso anche ai rappresentanti del suo governo che ne hanno appoggiato la causa. Si tratta di una situazione molto difficile per la Spagna intera e che potrà avere dei capovolgimenti anche sulla scena internazionale. Intanto molti Stati europei si sono detti solidali al premier spagnolo Rajoy e alcuni paesi membri dell’Unione si sono detti pronti a non riconoscere l’indipendenza della Catalogna.

[Foto: www.elperiodicomediterraneo.com]