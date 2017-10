Corea del Nord: ‘una guerra nucleare è possibile in ogni momento’

Corea del Nord avverte: “una guerra nucleare è possibile in ogni momento”. Il vice ambasciatore di Pyongyang al Palazzo dell’Onu, Kim In Ryong, non usa mezzi termini e afferma che “una guerra nucleare è possibile in ogni momento”. E poi parla direttamente agli Stati Uniti: “Finché nessuno parteciperà alle azioni militari Usa contro la Corea del Nord, non useremo armi nucleari”.

La Corea del Nord mantiene alta la tensione e rincara così la dose a poche ore dall’apertura statunitense a possibili colloqui diretti con la Corea del Nord. Il vice ambasciatore Kim In Ryong ha affermato che “gli Stati Uniti sono nel nostro raggio e “se invadono anche solo un centimetro del nostro sacro territorio non scamperanno alla nostra severa punizione”.

Gli Stati Uniti: “prepariamoci al peggio se fallisce la diplomazia”. È difficile ipotizzare dei colloqui diretti dopo affermazioni del genere. Il vicesegretario di stato americano, John Sullivan, nel corso della sua visita a Tokyo, ha detto: “non escludono (gli Stati Uniti ndr.) la possibilità di negoziati diretti con la Corea del Nord, ma con i loro alleati Giappone e Corea del Sud devono prepararsi al peggio se la diplomazia dovesse fallire”. Un’ipotesi, quest’ultima, che è meglio evitare a tutti i costi.

(Fonte: tgcom24.mediaset.it)

(Foto: L’Antidiplomatico)