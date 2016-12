10 frasi per augurare Buon Natale

Tanti di auguri di Buon Natale a te che sei speciale e… Siete pronti, avete preso il regalo giusto, carta o bigliettino d’auguri e penna (in alternativa c’è anche Whatsapp) ma quello che manca sono le parole per scrivere gli auguri. Come fare?

Ecco dieci frasi da utilizzare o da cui prendere spunto per augurare buon Natale:

A Natale l’amore può trionfare, apri il tuo cuore e lascialo andare. Buon Natale e non smettere mai di sognare!

Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa questo Natale avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri di Natale!

Con tutto l’amore che può contenere il mio cuore ti auguro un Natale pieno di felicità!

Che la festa di Natale ti porti tutto quello che desideri: Un sacco di divertimento e sorprese! Buon Natale!

Questa frase è in una scatola di pace, piena di gioia, avvolta con amore, firmata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Natale!

Quando riceverai questo sms, chiudi gli occhi e ricorda tutti i momenti più belli e felici della tua vita, questo è quello che ti auguro… una vita piena di felicità. Auguri di Natale!

Sai perché non ho bisogno di una candela a Natale? Perché sei tu la mia luce. Buon Natale!

Tanti Auguri di Natale… il tuo sorriso è il miglior dono di Natale! Che tu possa ridere e sorridere ogni giorno! Buon Natale.

Auguri di Buon Natale, che sia ricco d’amore, di gioia e di Pace! Buon Natale.

Oggi è un giorno Splendente . E’ nato Nostro Signore Gesù Cristo. E’ venuto a noi per donarci gioia, amore, pace . E’ venuto per indicarci il Cammino, donandoci la Luce per combattere l’oscurità. Tanti Auguri di Buon Natale.

Per leggere altre frasi di Natale, consultare il sito www.frasidinatale.it

(Foto: www.auguridinatale.biz)