A Modena spunta l’imposta sullo zerbino

Avreste mai pensato di dover pagare un’imposta sullo zerbino di un negozio? Beh, a Modena c’è chi ha pensato di imporre il pagamento di una tassa ai commercianti che esibiscono zerbini sul quale si può leggere il nome del negozio. Il motivo? Si tratterebbe di pubblicità.

A comunicare i costi di pubblicità agli esercenti è stata l’Ica: i dipendenti della società di riscossione delle imposte si sono premurati di far ricevere ai commercianti le cartelle con le somme da dover versare al comune.

Naturalmente i negozianti non ci sono stati e la Confesercenti di Modena ha rilasciato una dichiarazione dalla quale si può leggere:

“Non volevamo crederci, ma è tutto vero. Altro che 4.0, con questa imposta sullo zerbino siamo in pieno clima da tassa sul macinato di ottocentesca memoria. Ci sentiamo quindi in dovere i mettere in guardia commercianti, artigiani, liberi professionisti che potrebbero essere sanzionati da Ica. Solo perché, inavvertitamente, hanno avuto l’ardire di dotarsi di zerbini col nome dell’attività imprenditoriale senza denunciali come pubblicità”.