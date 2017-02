Belgio: il badge aziendale va sotto pelle con un chip

Un badge che fa discutere. Dal Belgio arriva una notizia che farà certo discutere. Secondo quanto riporta focustech.it, un’azienda belga specializzata nel marketing digitale, ha inserito ad otto dipendenti dei chip sottopelle con funzione di badge. I dipendenti in questione si sono sottoposti volontariamente a tale esperimento con il quale sono stati impiantati microchip da utilizzare per accedere velocemente sia alle strutture che ai personal computer aziendali.

Dimensioni come quelle di un chicco di riso. I chip sono stati impiantati tra il pollice e l’indice dei dipendenti ed hanno una grandezza pari a quella di un chicco di riso. I dipendenti, pur potendo optare per un sistema meno invasivo, come quelli esterni a forma di anello, hanno preferito farsi impiantare sotto pelle i chip. L’idea di portare dei dispositivi di dimensioni piccolissime deve essere stata più allettante.

Uno strumento che mina la nostra libertà d’azione? Sta di fatto che questa idea sta dividendo l’opinione pubblica e c’è chi, come il presidente della Lega dei diritti dell’uomo in Belgio, Alexis Deswaef, esprime preoccupazione al riguardo: “Si tratta di un pericolo reale, si tratta di uno strumento di controllo totale”. E voi, vi fareste impiantare dei chip sotto pelle aziendali come badge? La sicurezza potrebbe essere messa in discussione da dispositivi del genere? In Italia, per il momento, non ne sentiremo certo parlare.

