Body builder finisce in ospedale con il pene incastrato nel bilanciere

Dottore mi si è incastrato il pene nel bilancere da palestra. Una notizia che ha davvero dell’incredibile quella accaduta in Germania, il 15 settembre scorso, quando un body builder si è presentato al pronto soccorso con il pene incastrato nel disco di un bilancere da palestra da 2,5 chili. Lo sportivo ha riferito ai medici di aver avuto un incidente ma, al personale sanitario, è da subito sembrato l’esatto contrario.

Intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo. I medici hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il body builder. Gli agenti hanno impiegato circa tre ore per liberare il pene dell’uomo, grazie anche all’utilizzo di una sega elettrica. Dopo un complicato intervento il disco è stato rotto senza provocare ulteriori danni all’organo genitale. I vigili del fuoco hanno pubblicato su Facebook una foto del disco rotto, mettendo in guardia gli utenti dall’imitare un gesto del genere: “Siamo intervenuti in ospedale per un’operazione speciale il 15 settembre, presso il pronto soccorso. Una persona aveva il pene intrappolato nel buco di un disco da 2,5 kg. Con l’aiuto di una sega elettrica siamo riusciti a liberarlo dopo tre ore di intervento. Per favore non imitate simili azioni”.

(Foto: la tv storica del lazio)