Cinque accessori indispensabili per la vostra auto

L’auto ha bisogno di periodiche manutenzioni al motore e di controlli capillari ai componenti, questo perché è divenuto il mezzo per eccellenza con cui andare a lavoro o per muoverci in città insieme ai nostri cari. E per rendere la nostra vettura ancora più confortevole, quindi, che diventa necessario dotarla di cinque indispensabili accessori che andremo ad analizzare in questo articolo.

Il primo accessorio che vogliamo consigliarvi è il coprivolante realizzato da Cofit. Si tratta di un oggetto utile perché realizzato in micropelle resistente al freddo e all’acqua. Questo coprivolante è composto di un materiale liscio che non solo possiede un’ottima resistenza all’usura, ma è compatibile con tutti i modelli di volanti delle migliori auto presenti sul mercato.

Per chi ha dei bambini un accessorio dindispensabile è la Organizer, ossia una borsa da viaggio per sedile posteriore. Un oggetto che occupa poco spazio e che si fissa con facilità nella parte posteriore del sedile. Pratica e leggerissima, la Organizer pesa appena cento grammi, e consente, grazie all’apposita tasca centrale, di riporre biberon, giocattoli, riviste e altro.

Per chi possiede un cane, questo è l’accessorio che fa per voi: la grande amaca Winipet X è un coprisedile posteriore che può essere facilmente applicato e che si adatta a ogni tipo di auto. Impermeabile all’acqua, e realizzato in un poliestere resistente agli artigli e ai peli del vostro animale, si può fissare con delle apposite cinghie regolabili ai poggiatesta e alla base inferiore dei sedili posteriori.

Il quarto accessorio di cui vogliamo parlarvi è la tendina per finestrino realizzata da Brevi. Si tratta di un oggetto particolarmente utile se a bordo si trasporta un bambino: con delle comode ventose, infatti, questa tendina si applica a qualsiasi tipo di finestrino e può impedire al sole di penetrare all’interno del veicolo. Dotata di blocco automatico, grazie a un apposito pulsante si può avvolgerla e riavvolgerla in modo semplice e funzionale.

Infine, merita particolare attenzione l’aspirapolvere portatile di Coomatec. Grazie al suo motore a turbina da 12V riesce ad assorbire materiali solidi e liquidi garantendo un’efficace pulizia del veicolo. Questo aspirapolvere è munito di un cavo di alimentazione, filtro rimovibile, e la sua spina si può inserire in maniera comoda nell’accendisigari della macchina. Coomatec, inoltre, fornisce incluso nel prezzo, una borsa per poterla comodamente mettere da parte una volta terminate le vostre operazioni di pulizia.

Come avete appena letto, dunque, questi cinque accessori sono davvero indispensabili per la vostra auto, ma garantiranno anche un maggiore comfort a tutti i passeggeri.