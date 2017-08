Come comportarsi alla presenza della Regina Elisabetta o di un Windsor?

Sono molte le regole alle quali devono sottostare i reali inglesi e quanti gli sono vicino. Il protocollo prevede infatti molte regole, alcune molto singolari, che vanno a normare anche il tipo di contatto fisico che si può avere con un appartenente alla famiglia reale, la forma di saluto, il colore dell’abito se si è ospiti a casa della Regina e perfino il mistero svelato degli autografi.

Niente autografi, siamo reali. Ai membri della famiglia reale non è consentito rilasciare autografi, così da evitare che la loro firma possa essere riprodotta e utilizzata contro di loro. La loro firma puà comparire solo sui documenti ufficiali o nei libri per visitatori approntati durante i loro viaggi.

La riverenza, please. Nell’incontrare un membro della famiglia reale, in rispetto della tradizione è chiesto alle donne di fare la riverenza, un piccolo inchino, mentre gli uomini devono stringere la mano. Ci si avvicina alla regina e ai membri della famiglia reale facendo un passo e un piccolo inchino del capo al quale segue un altro passo e ulteriore inchino. Non si possono avere contatti ravvicinati con la regina o gli eredi al trono, sebbene i più giovani non seguano strettamente questa regola. Niente abbracci, baci o movimenti di mani per richiamare l’attenzione dei reali.

Desidero conferire con sua Maestà. Nel rivolgersi alla Regina Elisabetta si deve usare l’espressione “Vostra Maestà” e proseguire poi con “Signora”. È bene che sia sempre la regina ad aprire la conversazione dopo il saluto iniziale. Non alzare mai la voce o agitare la mano per richiamare la sua attenzione. Nel caso la Regina sia seduta, si rivolgerà prima a coloro presenti alla sua destra, e poi a chi siede alla sua sinistra. Non dirigersi mai verso Sua Maestà poiché sarà lei a venire verso di voi o a farvi chiamare se dovesse avere voglia di parlarvi. In tal caso aspettate che sia la Regina ad allungare la mano per prima per salutarvi. In caso non lo faccia, basta un piccolo inchino. Per conferire con gli altri membri della famiglia reale si deve utilizzare l’espressione “Sua altezza reale” e poi “Signore” o “Signora”. Per tutti gli altri si utilizzano formule quali Lord, Lady o Sir, per i baronetti.

Come mi vesto? A Buckingham Palace non si entra mai vestiti di rosso o nero. Quest’ultimo colore è previsto solo in determinate circostanze.

