Dai bimbi del Congo arrivano soldi per i terremotati del Centro Italia

I bambini del Congo vicini a quelli italiani colpiti dal sisma. La cronaca quotidiana è solita riportare atti di generosità che partono dalla vecchia e decadente Europa verso l’Africa ma, questa volta, è dal Continente a sud del mondo che arriva un grande gesto di generosità. I bambini della comunità di Kingoué sono rimasti colpiti dal sisma che ha devastato gli incantevoli borghi del Centro Italia e, per tale motivo, hanno raccolto circa 156.400 franchi congolesi, pari a 238 euro, a favore dei loro coetanei colpiti dal terremoto.

Villaggi senza acqua e luce. La piccola comunità di Kingoué rientra in un distretto di cui fanno parte circa trenta villaggi vicini alla foresta pluviale. Non hanno né acqua corrente, né luce e la popolazione vive di agricoltura e allevamento. Come riporta il quotidiano La Stampa, tale iniziativa è nata su spinta di un sacerdote locale, padre Ghislain, che ha vissuto un periodo di formazione in Italia e da diversi anni opera in quella zona attraverso l’associazione Amici del Congo. Dopo che il sacerdote ha mostrato le foto del sisma che la scorsa estate ha ferito il cuore dell’Italia, i parrocchiani hanno dato vita ad una raccolta fondi per città quali Amatrice, Accumuli, Arquata. Ogni persona ha dato ciò che poteva ed il nobile gesto ha fatto il giro del mondo.

Il bonifico è arrivato a metà dicembre 2016 ed è stata Jenny Peppucci, volontaria dell’associazione e di origini umbre, a ricevere il foglio che riportava quanto raccolto, come afferma di seguito: “Mi hanno chiamato dicendo: visto che voi fate tanto qui, vogliamo anche noi aiutarvi in questa situazione difficile per voi”.

(Foto: Make Me Feed)